В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержали восемь человек

20 октября TVN24 сообщал, что в Варшаве произошло нападение на офис партии «Гражданская платформа», которая входит в правящее объединение Туска «Гражданская коалиция». По информации телеканала, инцидент произошел после 15:00 по местному времени (после 16:00 мск). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание офиса, в результате была разбита стеклянная дверь. Возгорания удалось избежать.