В Польше по подозрению в подготовке диверсий задержали восемь человек

Ведомости

Агентство внутренней безопасности Польши совместно с другими службами за последние несколько дней задержали восемь человек по подозрению в подготовке диверсий. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X.

Туск добавил, что подозреваемых задержали в разных частях Польши. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием, а также проводят дополнительные оперативные мероприятия.

20 октября TVN24 сообщал, что в Варшаве произошло нападение на офис партии «Гражданская платформа», которая входит в правящее объединение Туска «Гражданская коалиция». По информации телеканала, инцидент произошел после 15:00 по местному времени (после 16:00 мск). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в здание офиса, в результате была разбита стеклянная дверь. Возгорания удалось избежать.

Сообщалось, что в акции участвовали два человека, одного из них задержала полиция. Известно, что 44-летний участник нападения ранее был привлечен к ответственности за угрозы в адрес Туска. Полиция начала расследование происшествия. Представители «Гражданской платформы» назвали его террористическим актом.

