Саркози прибыл в тюрьму для отбывания пятилетнего срока

Бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, чтобы начать отбывать пятилетнее заключение. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, экс-лидер покинул дом, держа за руку свою супругу Карлу Бруни. Толпа сторонников скандировала его имя и пела французский национальный гимн «Марсельеза».

Сев в машину, следующую в тюрьму, Саркози опубликовал в X сообщение, в котором заявил, что стал жертвой мести и ненависти.

BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

«Я хочу сказать с присущей мне непоколебимой силой, что сегодня утром в тюрьму попал не бывший президент республики, а невиновный человек», – заявил он.

25 сентября суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы по делу о сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. При этом с него были сняты обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. Суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.

BFMTV сообщал со ссылкой на источники, что Саркози будет отбывать наказание в изоляторе тюрьмы Ла-Санте. В учреждении есть отделение для «уязвимых лиц», куда 70-летний экс-президент мог бы быть заключен из-за своего возраста, но «этого не произойдет».

