Польша отказалась гарантировать безопасный пролет Путина на саммит с Трампом
Власти Польши не могут гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет президент РФ Владимир Путин, на саммит в Будапеште с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Его цитирует Onet.
«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в Международный уголовный суд», – сказал он.
17 марта 2023 г. МУС выдал ордер на арест Путина. В Кремле назвали решение суда ничтожным и подчеркнули, что оно не имеет для России юридической силы.
16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели.
На всей территории Европейского союза с февраля 2022 г. действует запрет на полеты российских самолетов.