Польша отказалась гарантировать безопасный пролет Путина на саммит с Трампом

Власти Польши не могут гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет президент РФ Владимир Путин, на саммит в Будапеште с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский. Его цитирует Onet.