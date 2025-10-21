Пентагон грубо ответил СМИ на вопрос о «российском» цвете галстука Хегсета

17 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, также отвечая на вопрос журналиста Huffpost, апеллировала к «маме». Тогда ее спросили о том, кто предложил провести переговоры американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. «Твоя мама», – сказала она в ответ журналисту Huffpost. «Перестаньте присылать мне свои предвзятые и бредовые вопросы», – добавила Левитт.