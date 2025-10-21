Пентагон грубо ответил СМИ на вопрос о «российском» цвете галстука Хегсета
Представители Пентагона вступили в словесную перепалку с журналистами HuffPost после вопроса о галстуке министра войны США Пита Хегсета, который напомнил расцветку российского флага. Об этом сообщает само издание.
Инцидент произошел после визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября. Хегсет, появившийся на встрече в бело-сине-красном галстуке, также получил похвалу от российских представителей, отмечает издание.
Когда журналист HuffPost поинтересовался, знал ли Хегсет о реакции России и осознавал ли схожесть расцветки с флагом РФ, главный помощник Пентагона по связям с прессой Шон Парнелл резко ответил: «Твоя мама купила ему этот галстук – и это патриотический американский галстук, придурок».
17 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, также отвечая на вопрос журналиста Huffpost, апеллировала к «маме». Тогда ее спросили о том, кто предложил провести переговоры американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. «Твоя мама», – сказала она в ответ журналисту Huffpost. «Перестаньте присылать мне свои предвзятые и бредовые вопросы», – добавила Левитт.