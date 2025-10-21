Песков: Москва внимательно следит за учениями НАТО по ядерному сдерживанию

10 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал проведение ежегодных учений Steadfast Noon, которые уже начались 13 октября. По его словам, с их помощью страны могут продемонстрировать свой ядерный потенциал. Тогда генсек альянса подчеркнул, что целью учений стала возможность послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».