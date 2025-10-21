Песков: Москва внимательно следит за учениями НАТО по ядерному сдерживанию
Россия, в частности армия страны, следит за проведением различных учений Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных. Они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений», – сказал представитель Кремля.
Он добавил, что Россия также принимает необходимые меры в рамках подготовки своего ядерного потенциала.
10 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал проведение ежегодных учений Steadfast Noon, которые уже начались 13 октября. По его словам, с их помощью страны могут продемонстрировать свой ядерный потенциал. Тогда генсек альянса подчеркнул, что целью учений стала возможность послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».
После этого полковник НАТО Дэниел Банч, ответственный за проведение операций с применением ядерного оружия, отметил, что Соединенные Штаты поучаствуют в указанных мероприятиях с имитацией использования ядерных вооружений. Bloomberg сообщал, что в учениях задействуют американские истребители F-35.