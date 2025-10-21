Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Москва внимательно следит за учениями НАТО по ядерному сдерживанию

Ведомости

Россия, в частности армия страны, следит за проведением различных учений Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных. Они внимательно отслеживают ход таких учений. Разумеется, тщательно анализируются сюжеты и замыслы таких учений», – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия также принимает необходимые меры в рамках подготовки своего ядерного потенциала.

10 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал проведение ежегодных учений Steadfast Noon, которые уже начались 13 октября. По его словам, с их помощью страны могут продемонстрировать свой ядерный потенциал. Тогда генсек альянса подчеркнул, что целью учений стала возможность послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».

После этого полковник НАТО Дэниел Банч, ответственный за проведение операций с применением ядерного оружия, отметил, что Соединенные Штаты поучаствуют в указанных мероприятиях с имитацией использования ядерных вооружений. Bloomberg сообщал, что в учениях задействуют американские истребители F-35.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте