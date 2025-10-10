НАТО проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия
НАТО проведет ежегодные военные учения с имитацией использования ядерных вооружений Steadfast Noon. Они начнутся 13 октября. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте в видеообращении, которое опубликовано в аккаунте НАТО в соцсети X.
Он отметил, что данные учения являются демонстрацией ядерного потенциала альянса. Они направлены на то, чтобы послать сигнал «любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать своих союзников».
6 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко говорил, что страны Евросоюза проводят политику, направленную на военное столкновение с Россией. Он отметил, что на восточном фланге НАТО растет количество учений, которые становятся все более агрессивными.
Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии XXII заседания клуба «Валдай» заявил, что российская сторона внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы, определяя, «просто слова ли это или же нам нужно готовить ответ».