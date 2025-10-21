Кремль подтвердил, что дата саммита Путина и Трампа не фиксировалась

16 октября произошел телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.