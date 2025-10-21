Кремль подтвердил, что дата саммита Путина и Трампа не фиксировалась

Кремль подтвердил, что дата саммита Путина и Трампа не фиксироваласьПеред встречей лидеров стран предстоит непростая работа
Точных сроков, когда произойдет встреча президентов РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, обозначено не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нельзя отложить то, что не фиксировалось. Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков», – сказал он.
Песков подчеркнул, что для саммита требуется серьезная подготовка. С этим согласны и российская, и американская стороны.
16 октября произошел телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что подготовка саммита стартует с переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
21 октября стало известно, что запланированная на 23 октября встреча Лаврова и Рубио отложена. Причина не называлась.