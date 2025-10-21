Газета
В Кремле не стали озвучивать новые предложения РФ «в мегафонном режиме»

Озвучивание предложений для предстоящего саммита Москвы и Вашингтона не может происходить в мегафонном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этот все-таки достаточно дискретный процесс должен быть в интересах этого самого процесса и его результативности», – подчеркнул представитель Кремля.

21 октября Politico писала со ссылкой на источник, что некоторые лидеры Евросоюза (ЕС) будут лоббировать свое участие в предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Европейские лидеры также хотят обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского в этих переговорах.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что страны начали готовиться к таким переговорам.

