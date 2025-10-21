В Кремле не стали озвучивать новые предложения РФ «в мегафонном режиме»

21 октября Politico писала со ссылкой на источник, что некоторые лидеры Евросоюза (ЕС) будут лоббировать свое участие в предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Европейские лидеры также хотят обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского в этих переговорах.