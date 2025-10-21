WSJ: Трамп добивается мира на Украине без конкретных условий по границам
Президент США Дональд Трамп дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что его главным приоритетом остается скорейшее завершение конфликта, однако он не настаивает на конкретных территориальных уступках. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, во время встречи в Овальном кабинете Трамп подчеркнул, что намерен добиться прекращения конфликта, но не связывает себя обязательствами по возвращению Украине всех территорий, находящихся под контролем РФ. При этом он заявил, что Киев не должен рассчитывать в ближайшее время на поставки дальнобойных ракет Tomahawk, подтвердили два американских чиновника.
Собеседники WSJ отмечают, что встреча прошла в напряженной атмосфере. Трамп в какой-то момент отказался смотреть на карты фронта, которые украинская сторона принесла в Белый дом. По словам источников, американский лидер выразил раздражение затянувшимся конфликтом и сказал Зеленскому, что главная цель США – прекращение боевых действий, а не установление новых границ.
Тем временем украинская и европейская стороны выступают против любых территориальных уступок, настаивая, что «Москва может использовать их как плацдарм для нового наступления».
20 октября во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме Трамп выразил сомнение в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, хотя и не исключил такую возможность. «Они [Украина] все еще могут победить [в конфликте]. Я не думаю, что им это удастся», – сказал Трамп.