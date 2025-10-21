WSJ: Трамп добивается мира на Украине без конкретных условий по границам

20 октября во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме Трамп выразил сомнение в том, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, хотя и не исключил такую возможность. «Они [Украина] все еще могут победить [в конфликте]. Я не думаю, что им это удастся», – сказал Трамп.