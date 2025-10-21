В Польше рассказали о 55 задержанных за связь с Россией

21 октября Польша также отказалась гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет президент РФ Владимир Путин, на саммит в Будапеште с лидером США Дональдом Трампом. Это связано с тем, что 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента. В Кремле назвали решение суда ничтожным и подчеркнули, что оно не имеет для России юридической силы.