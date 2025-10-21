Газета
Главная / Политика /

В Польше рассказали о 55 задержанных за связь с Россией

Ведомости

Спецслужбы Польши задержали 55 человек, которые якобы работали на российскую разведку, заявил пресс-секретарь польского министра – координатора спецслужб Яцек Добжиньский.

«В последние месяцы сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали в общей сложности 55 человек, которые действовали во вред Польши по заданию российской разведки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Добжиньского, за последнее время двоих человек задержали на территории Силезского воеводства в Катовицах. Он отметил, что их действия якобы касались разведки военной инфраструктуры Польши. Об одном задержанном пресс-секретарь рассказал, что он подозревается в поджоге на территории Поморского воеводства.

21 октября Польша также отказалась гарантировать безопасность пролета воздушного судна, на борту которого будет президент РФ Владимир Путин, на саммит в Будапеште с лидером США Дональдом Трампом. Это связано с тем, что 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента. В Кремле назвали решение суда ничтожным и подчеркнули, что оно не имеет для России юридической силы.

