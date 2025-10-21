Лавров обвинил Польшу в готовности совершать теракты
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша теперь готова совершать теракты, на фоне высказывания его польского коллеги Радослава Сикорского о небезопасности самолета президента РФ Владимира Путина в небе над республикой.
«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет», – сказал министр.
21 октября Сикорский отметил, что Польша не может гарантировать безопасный полет Путина в воздушном пространстве Польши на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапешт. По его словам, это связано с решением Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест российского лидера.
Сикорский предполагает, что польские власти могут получить распоряжение МУСа об остановке самолета. В Кремле решение суда считают ничтожным и подчеркивают, что оно не имеет для России юридической силы.