Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров обвинил Польшу в готовности совершать теракты

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша теперь готова совершать теракты, на фоне высказывания его польского коллеги Радослава Сикорского о небезопасности самолета президента РФ Владимира Путина в небе над республикой.

«Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в воздушном пространстве Польши, в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, обеспечена не будет», – сказал министр.

21 октября Сикорский отметил, что Польша не может гарантировать безопасный полет Путина в воздушном пространстве Польши на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапешт. По его словам, это связано с решением Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест российского лидера.

Сикорский предполагает, что польские власти могут получить распоряжение МУСа об остановке самолета. В Кремле решение суда считают ничтожным и подчеркивают, что оно не имеет для России юридической силы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её