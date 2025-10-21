Газета
Главная / Политика /

Министр обороны Литвы Шакалене уйдет в отставку

Ведомости

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене объявила о намерении подать в отставку, заявив, что не видит возможности продолжать работу без доверия премьер-министра Инги Ругиненe и лидера социал-демократов Миндаугаса Синкявичюса. Ее слова передает LTR, отмечая, что она предварительно обсудит свой уход с президентом Гитанасом Науседой.

Решение министра последовало на фоне обострившегося конфликта в правительстве, связанного с финансированием обороны. Разногласия вспыхнули после неофициальной встречи, прошедшей 14 октября в минобороны страны, где стало известно, что в 2026 г. финансирование армии составит только 4,87% ВВП. После этого в соцсетях появились публикации с обвинениями властей в «саботаже оборонного бюджета».

Премьер-министр Инга Ругиненe сначала назвала действия Шакалене саботажем, а затем – «недоразумением», однако заявила, что доверие к министру «серьезно пошатнулось». Она также решила передать вопросы оборонной промышленности другим ведомствам – министерству экономики и инноваций и министерству финансов.

В министерстве обороны в последние месяцы наблюдается отток кадров, отмечает LTR. Из ведомства ушли несколько высокопоставленных сотрудников и советников, включая бывшего заместителя министра и экспертов по стратегическим коммуникациям.

Премьер-министр и президент Литвы должны провести отдельные встречи, чтобы обсудить дальнейшие кадровые решения в оборонном ведомстве.

3 октября свой пост покинул министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс. Поводом стало его интервью порталу lrytas.lt, в котором он не смог однозначно ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, и обвинил журналистку в провокации. Это вызвало широкий общественный резонанс и стало «последней каплей» для премьер-министра Инги Ругинене, которая предложила министру добровольно покинуть пост.

