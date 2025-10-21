Министр обороны Литвы Шакалене уйдет в отставку

Решение министра последовало на фоне обострившегося конфликта в правительстве, связанного с финансированием обороны. Разногласия вспыхнули после неофициальной встречи, прошедшей 14 октября в минобороны страны, где стало известно, что в 2026 г. финансирование армии составит только 4,87% ВВП. После этого в соцсетях появились публикации с обвинениями властей в «саботаже оборонного бюджета».