Депутаты отклонили проект о запрете рекламы безалкогольного пива

Законопроект о внесении изменения в ст. 7 Федерального закона «О рекламе» был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами из фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. 17 июня комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить документ в первом чтении.