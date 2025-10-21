Депутаты отклонили проект о запрете рекламы безалкогольного пива
Депутаты Госдумы отклонили законопроект о распространении требований к рекламе пива на рекламу безалкогольного пива. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.
По его словам, в пользу законопроекта проголосовало лишь 105 депутатов из 409 в зале.
Законопроект о внесении изменения в ст. 7 Федерального закона «О рекламе» был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами из фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. 17 июня комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал отклонить документ в первом чтении.
В феврале Миронов говорил, что телеэфир, включая спортивные каналы, «забит рекламой безалкогольного пива». Он подчеркивал, что это не пропаганда здорового образа жизни, а продвижение брендов, «в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%».