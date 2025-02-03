В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении
В России хотят запретить рекламу пива на телевидении, включая безалкогольные марки. Соответствующие поправки готовят депутаты «Справедливой России – За правду», сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Сергей Миронов.
Лидер «Справедливой России обратил внимание, что телеэфир «забит рекламой безалкогольного пива», в том числе речь идет о спортивных каналах.
«Это что, пропаганда здорового образа жизни? Нет! Не надо заниматься самообманом. На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%», – заявил Миронов, добавив, что такие рекламные ролики связывают употребление пива с позитивными эмоциями и нацелены на молодых людей.
Миронов уже заявлял о необходимости запрета рекламы пива на российском телевидении. В конце сентября 2023 г. парламентарий выражал недоумение насчет сочетания запрета на пиво во время футбольных матчей с масштабной пропагандой такой продукции на телеканалах под видом рекламы безалкогольных марок.