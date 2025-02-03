В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении

«Это что, пропаганда здорового образа жизни? Нет! Не надо заниматься самообманом. На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%», – заявил Миронов, добавив, что такие рекламные ролики связывают употребление пива с позитивными эмоциями и нацелены на молодых людей.