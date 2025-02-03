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В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении

Ведомости

В России хотят запретить рекламу пива на телевидении, включая безалкогольные марки. Соответствующие поправки готовят депутаты «Справедливой России – За правду», сообщил в своем Telegram-канале председатель партии Сергей Миронов.

Лидер «Справедливой России обратил внимание, что телеэфир «забит рекламой безалкогольного пива», в том числе речь идет о спортивных каналах.

«Это что, пропаганда здорового образа жизни? Нет! Не надо заниматься самообманом. На самом деле это продвижение брендов, в линейке которых пиво без градусов занимает всего 2,2%», – заявил Миронов, добавив, что такие рекламные ролики связывают употребление пива с позитивными эмоциями и нацелены на молодых людей.

Миронов уже заявлял о необходимости запрета рекламы пива на российском телевидении. В конце сентября 2023 г. парламентарий выражал недоумение насчет сочетания запрета на пиво во время футбольных матчей с масштабной пропагандой такой продукции на телеканалах под видом рекламы безалкогольных марок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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