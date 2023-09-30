В Госдуме призвали запретить рекламу безалкогольного пива
Реклама пива на российском телевидении должна быть запрещена, заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
«Я недоумеваю, как запрет на пиво во время футбольных матчей сочетается с масштабной пропагандой пива на телеканалах, в том числе спортивных, под видом рекламы безалкогольных марок. <...> Я не раз выступал за запрет такой рекламы», – написал он.
По оценке парламентария, подобной рекламой пивные бренды пытаются связать у молодежи потребление хмельной продукции с позитивными эмоциями.
При этом на футбольных стадионах пиво, наоборот, следует разрешить, поскольку это повысит посещаемость матчей и поддержит отечественные клубы, считает Миронов.
«Конечно, надо ограничивать количество на человека, чтоб не ящиками. Но в рамках нормы – почему нет? Некрасиво получается – прямо какой-то «алкогольный апартеид», – отметил он.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 г. Законодательная инициатива по возвращению пива на стадионы принадлежала депутатам Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву и Дмитрию Свищеву. Законопроект внесли в июле 2019 г. В декабре 2019 г. он прошел первое чтение в Госдуме. В январе 2020 г. стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 г.
В апреле 2023 г. в МВД сообщили, что ведомство не возражает против продажи пива на стадионах, поскольку сейчас практически все арены оснащены системой идентификации болельщиков. Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что депутаты могут рассмотреть законопроект осенью.