В Госдуме призвали запретить рекламу безалкогольного пива

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 г. Законодательная инициатива по возвращению пива на стадионы принадлежала депутатам Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву и Дмитрию Свищеву. Законопроект внесли в июле 2019 г. В декабре 2019 г. он прошел первое чтение в Госдуме. В январе 2020 г. стало известно, что в него будут внесены поправки, согласно которым напиток следует разрешить продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских. Позже рассмотрение законопроекта было отложено до осени 2021 г.