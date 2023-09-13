Где в России больше всего покупают алкоголь

Где в России больше всего покупают алкогольВ 2021–2022 годах продажи этанола на человека, по данным Росстата, росли
Самым активно закупающим алкоголь регионом в России по итогам первого полугодия 2023 г. стал Ненецкий автономный округ: розничные продажи на одного жителя там составили 6,2 л этанола, подсчитали «Ведомости» на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС, ведет Росстат). В топ-5 по потреблению алкогольных напитков с января по июнь 2023 г. также вошли Сахалинская область (5,54 л этанола на душу населения), Карелия (5,51 л), Коми и Мурманская область (по 5,4 л).
Статистика учитывает продажи алкоголя через ЕГАИС (собирает цифры по обороту этилового спирта без пивной категории) и данные Автоматизированной информсистемы формирования и ведения электронных паспортов организаций (агрегирует продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Меньше всего алкоголя в расчете на душу населения в первом полугодии традиционно приобрели в Северо-Кавказском федеральном округе – в Чечне (0,07 л этанола), Ингушетии (0,1 л), Дагестане (0,4 л) и Кабардино-Балкарии (0,5 л), следует из данных ЕМИСС.
Средний показатель по России в первом полугодии составил 3,1 л этанола на душу населения. К примеру, в Москве – 2,65 л, в Новосибирской области – 2,9 л, в Крыму – 3,1 л, в Калининградской области – 3,17 л, в Санкт-Петербурге – 3,37 л, в Московской области – 4,44 л, в Ленинградской области – 4,45 л, в Хабаровском крае – 4,46 л.
По данным Росалкогольрегулирования, самыми популярными у россиян в первом полугодии были пиво и пивные напитки (всего продано 367,8 млн дал). Затем следует водка и ликероводочные изделия (44,3 млн дал), винодельческая продукция (30,0 млн дал, из них вино – 26,7 млн дал), игристые вина и шампанское (9,4 млн дал), коньяк (6,5 млн дал). Причем потребление шампанского и коньяка выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Росстата, продажи алкоголя в стране растут: в 2019 г. – 6,03 л этанола на душу населения, в 2020 г. – 6,18 л, в 2021 г. – 6,34 л, а в 2022 г. – 6,41 л, следует из данных статведомства. Тогда как у Минздрава потребление, наоборот, снижается после 2020 г. В своей колонке в РБК 11 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко привел статистику на основе расчетов подведомственного Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ФГБУ «ЦНИИОИЗ»).
Цифры по потреблению этанола на одного человека там выше, чем у Росстата: в 2019 г. россиянин в год потреблял 9,06 л этанола (в 2020 г. – 9,1 л. – «Ведомости»), в 2021 г. – 8,82 л, в 2022 г. уже 8,62 л. Данные за 2020 г. министр в своей колонке не привел.
Представитель пресс-службы ЦНИИОИЗа Максим Калашников уточнил «Ведомостям», что расчеты института проводились на основе утвержденной Минздравом методики и помимо розничных продаж алкоголя включают оценку незарегистрированного потребления крепкой алкогольной продукции. Она, согласно методике, вычисляется на основе показателей заболеваемости и смертности, туристского потребления алкоголя и данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков (если они есть).
По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, любая концепция перехода к здоровому образу жизни требует комплексного подхода, учитывающего специфические особенности населения и региона. Например, следует принимать во внимание, что народы Севера часто страдают от отсутствия фермента алкогольдегидрогеназы (синтезируется в организме человека для переработки алкоголя. – «Ведомости»). В определенном регионе может быть хорошо развит нелегальный сбыт алкоголя или населению не хватает средств, чтобы покупать менее крепкие (но более дорогие) напитки, продолжила она.
При этом положительные изменения уже есть, отмечает Попович: «Россия не лидирует в мире по потреблению алкоголя. Но для улучшения ситуации необходимо обратиться к социальной психологии. Требуется глубокое проникновение в психологические механизмы, а не просто запреты и контроль».
Минздрав несколько лет разрабатывает новую «Концепцию сокращения потребления алкоголя в России на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу». Прошлая концепция была утверждена в 2009 г. и действовала до 2020 г. Как уточнил представитель ведомства, проект концепции до 2030 г. внесен в правительство.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что он «прорабатывается в аппарате правительства Российской Федерации». По мнению источника «Ведомостей», участвовавшего в общественном обсуждении проекта концепции, текущий документ слишком «всеобъемлющий», поэтому его так долго не могут согласовать.
В некоторых российских регионах тестируется концепция трезвых сел, например в Башкирии и Якутии. Как следует из июльского письма Минздрава в комиссию по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (есть у «Ведомостей»), ведомство в целом поддерживает идею запрета продажи крепких напитков на отдельных территориях. В Якутии, как отмечается в письме Минздрава, «несмотря на суровый климат и относительно невысокие доходы населения», после введения антиалкогольных мер, включая политику трезвых сел, ожидаемая продолжительность жизни вышла на 1-е место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и составила в 2022 г. 67,7 года (больше среднего показателя ДФО на три года).
В исследовании, проведенном ЦНИИОИЗом по заказу уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, говорится, что главными мотивами потребления алкоголя являются социальные факторы. Некоторые люди не могут противостоять давлению коллектива и ближайшего социального окружения – родственников, друзей, – поэтому употребляют спиртные напитки. Кроме этого, в распитие алкоголя нередко вовлекают детей сами родители, отмечают авторы исследования. Эти выводы, по их мнению, должны быть учтены при разработке документов в сфере антиалкогольной политики.