Где в России больше всего покупают алкоголь

В некоторых российских регионах тестируется концепция трезвых сел, например в Башкирии и Якутии. Как следует из июльского письма Минздрава в комиссию по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты (есть у «Ведомостей»), ведомство в целом поддерживает идею запрета продажи крепких напитков на отдельных территориях. В Якутии, как отмечается в письме Минздрава, «несмотря на суровый климат и относительно невысокие доходы населения», после введения антиалкогольных мер, включая политику трезвых сел, ожидаемая продолжительность жизни вышла на 1-е место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и составила в 2022 г. 67,7 года (больше среднего показателя ДФО на три года).