Reuters: Турция хочет вернуть влияние через мирное соглашение Израиля и «Хамаса»

Используя свое влияние на «Хамас», Эрдоган рассчитывает укрепить статус Турции как ведущей суннитской державы региона. Однако, как отмечает Reuters, план по Газе не содержит конкретной дорожной карты к созданию палестинского государства – ключевого требования палестинцев и ряда арабских стран.