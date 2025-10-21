Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: Турция хочет вернуть влияние через мирное соглашение Израиля и «Хамаса»

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует участие Анкары в урегулировании конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», чтобы вернуть своей стране статус ключевого игрока на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Турция сыграла важную роль в убеждении руководства «Хамаса» согласиться на предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку по сектору Газа. «Послание Турции было однозначным: пришло время смириться», – сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.

Подписание Эрдоганом документа по сектору Газа стало, по оценке агентства, символом возрождения турецких амбиций. Анкара стремится вновь стать центральным посредником в региональной политике, вызывая недовольство Израиля и опасения у арабских конкурентов – Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Используя свое влияние на «Хамас», Эрдоган рассчитывает укрепить статус Турции как ведущей суннитской державы региона. Однако, как отмечает Reuters, план по Газе не содержит конкретной дорожной карты к созданию палестинского государства – ключевого требования палестинцев и ряда арабских стран.

Отвечая на вопрос о возможном размещении турецких войск в Газе после прекращения огня, Эрдоган заявил, что приоритетом остаются полное прекращение боевых действий, доставка гуманитарной помощи и восстановление анклава.

13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.

Читайте также:Израиль и «Хамас» обвинили друг друга в нарушении прекращения огня
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь