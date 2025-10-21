Reuters: Турция хочет вернуть влияние через мирное соглашение Израиля и «Хамаса»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует участие Анкары в урегулировании конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», чтобы вернуть своей стране статус ключевого игрока на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, Турция сыграла важную роль в убеждении руководства «Хамаса» согласиться на предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку по сектору Газа. «Послание Турции было однозначным: пришло время смириться», – сообщили Reuters два источника, знакомых с ситуацией.
Подписание Эрдоганом документа по сектору Газа стало, по оценке агентства, символом возрождения турецких амбиций. Анкара стремится вновь стать центральным посредником в региональной политике, вызывая недовольство Израиля и опасения у арабских конкурентов – Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Используя свое влияние на «Хамас», Эрдоган рассчитывает укрепить статус Турции как ведущей суннитской державы региона. Однако, как отмечает Reuters, план по Газе не содержит конкретной дорожной карты к созданию палестинского государства – ключевого требования палестинцев и ряда арабских стран.
Отвечая на вопрос о возможном размещении турецких войск в Газе после прекращения огня, Эрдоган заявил, что приоритетом остаются полное прекращение боевых действий, доставка гуманитарной помощи и восстановление анклава.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.