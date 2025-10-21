CBS: принц Саудовской Аравии приедет в Вашингтон впервые за семь лет 18 ноября

По данным телеканала, стороны должны обсудить уже заключенные в мае сделки, а также обмен военными и разведывательными данными между двумя странами. Авторы материала напомнили об оборонном соглашении США с Катаром и подчеркнули, что Саудовская Аравия планирует заключить с Вашингтоном такой же документ.