CBS: принц Саудовской Аравии приедет в Вашингтон впервые за семь лет 18 ноября
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд впервые более чем за семь лет прилетит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет CBS News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, стороны должны обсудить уже заключенные в мае сделки, а также обмен военными и разведывательными данными между двумя странами. Авторы материала напомнили об оборонном соглашении США с Катаром и подчеркнули, что Саудовская Аравия планирует заключить с Вашингтоном такой же документ.
В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.