Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CBS: принц Саудовской Аравии приедет в Вашингтон впервые за семь лет 18 ноября

Ведомости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд впервые более чем за семь лет прилетит в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, пишет CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, стороны должны обсудить уже заключенные в мае сделки, а также обмен военными и разведывательными данными между двумя странами. Авторы материала напомнили об оборонном соглашении США с Катаром и подчеркнули, что Саудовская Аравия планирует заключить с Вашингтоном такой же документ.

В мае Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд. По словам наследного принца, после этого страны должны были перейти ко второму этапу сотрудничества – общий объем инвестиционных обязательств в рамках этой работы должен достичь $1 трлн.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь