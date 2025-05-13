США и Саудовская Аравия заключили сделку на $300 млрд
Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд, объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
«Мы прорабатываем партнерские проекты на общую сумму $600 млрд, включая соглашения на более чем $300 млрд, которые уже были объявлены в рамках этого форума», – сказал он на Саудовско-Американском форуме в Эр-Рияде (цитата по ТАСС).
Далее стороны перейдут ко второму этапу – работе над завершением оставшихся договоренностей, чтобы довести общий объем инвестиционных обязательств до $1 трлн, добавил Аль Сауд.
О подписании межправительственного соглашения стало известно вечером 13 мая, сумма сделки не раскрывалась. Сейчас в Саудовской Аравии находится президент США Дональд Трамп. До 16 мая американский лидер также посетит ОАЭ и Катар.
Bloomberg со ссылкой на американского чиновника писал, что Трамп во время визита в Саудовскую Аравию может провести встречу с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.