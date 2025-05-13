США и Саудовская Аравия заключили сделку на $300 млрд

«Мы прорабатываем партнерские проекты на общую сумму $600 млрд, включая соглашения на более чем $300 млрд, которые уже были объявлены в рамках этого форума», – сказал он на Саудовско-Американском форуме в Эр-Рияде (цитата по ТАСС).