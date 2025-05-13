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США и Саудовская Аравия заключили сделку на $300 млрд

Ведомости

Вашингтон и Эр-Рияд заключили соглашения на общую сумму $300 млрд, объявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«Мы прорабатываем партнерские проекты на общую сумму $600 млрд, включая соглашения на более чем $300 млрд, которые уже были объявлены в рамках этого форума», – сказал он на Саудовско-Американском форуме в Эр-Рияде (цитата по ТАСС).

Далее стороны перейдут ко второму этапу – работе над завершением оставшихся договоренностей, чтобы довести общий объем инвестиционных обязательств до $1 трлн, добавил Аль Сауд.

О подписании межправительственного соглашения стало известно вечером 13 мая, сумма сделки не раскрывалась. Сейчас в Саудовской Аравии находится президент США Дональд Трамп. До 16 мая американский лидер также посетит ОАЭ и Катар.

Bloomberg со ссылкой на американского чиновника писал, что Трамп во время визита в Саудовскую Аравию может провести встречу с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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