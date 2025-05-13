Bloomberg: Трамп встретится с временным президентом Сирии в Саудовской Аравии

При этом 12 мая Трамп допустил приезд в Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп.