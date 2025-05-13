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Bloomberg: Трамп встретится с временным президентом Сирии в Саудовской Аравии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию проведет встречу с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента в январе. В ходе визита президент США и наследный принц Мухаммед бен Салман подписали межправительственное соглашение о стратегическом экономическом партнерстве.

Ожидается, что с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер не собирается встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита на Ближний Восток.

При этом 12 мая Трамп допустил приезд в Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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