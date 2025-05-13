Bloomberg: Трамп встретится с временным президентом Сирии в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию проведет встречу с временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
Ожидается, что с 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер не собирается встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита на Ближний Восток.
При этом 12 мая Трамп допустил приезд в Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон надеется на приезд Путина на переговоры в Стамбул. По его словам, в таком случае на встречу прибудет и Трамп.