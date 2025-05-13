Трамп прибыл в Саудовскую Аравию

С 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. The Media Line со ссылкой на дипломатический источник одной из стран Персидского залива писало, что американский лидер может объявить о признании США Палестины в ходе саммита в Саудовской Аравии. Собеседник агентства уточнил, что Трамп также заявит о создании палестинского государства без присутствия радикальной группировки «Хамас».