Трамп прибыл в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента в январе. Об этом сообщает Al Arabiya.
Самолет Трампа приземлился в международном аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. Ожидается, что 13 мая президент США встретится с руководством Саудовской Аравии и примет участие в инвестиционном форуме.
С 13 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. The Media Line со ссылкой на дипломатический источник одной из стран Персидского залива писало, что американский лидер может объявить о признании США Палестины в ходе саммита в Саудовской Аравии. Собеседник агентства уточнил, что Трамп также заявит о создании палестинского государства без присутствия радикальной группировки «Хамас».
9 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Трамп не планирует встречаться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток. 12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины, если посчитает это полезным.