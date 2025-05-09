Трамп не будет встречаться с Путиным во время поездки на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп не собирается встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток на следующей неделе.
«Президент ответил на это вчера: этого не произойдет», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс, что два лидера могут встретиться на следующей неделе.
8 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков сказал, что Россия и США движутся к встрече президентов.
24 апреля Трамп не исключил возможность встречи с Путиным после своего визита в Саудовскую Аравию.
Комментируя вопрос о личной встрече с российским лидером во время предстоящей поездки на Ближний Восток, американский президент заявил, что это маловероятно.
С 13 по 16 мая Трамп посетит три страны Персидского залива: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.