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Трамп не будет встречаться с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не собирается встречаться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита на Ближний Восток на следующей неделе.

«Президент ответил на это вчера: этого не произойдет», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс, что два лидера могут встретиться на следующей неделе.

8 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков сказал, что Россия и США движутся к встрече президентов.

24 апреля Трамп не исключил возможность встречи с Путиным после своего визита в Саудовскую Аравию.

Комментируя вопрос о личной встрече с российским лидером во время предстоящей поездки на Ближний Восток, американский президент заявил, что это маловероятно.

С 13 по 16 мая Трамп посетит три страны Персидского залива: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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