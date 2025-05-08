Ушаков: Россия и США движутся к встрече президентов
Россия и США движутся к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Говоря о заявлении Трампа о том, что российская сторона его разочаровывает, Ушаков заявил, что американская сторона может разочаровывать РФ в большей степени и уже довольно давно.
Помощник президента также отметил, что Вашингтон демонстрирует «конструктивный заряд». Он пояснил это тем, что администрация США понимает цели РФ, а также учитывает требования Москвы.
Ранее Ушаков сообщал, что Россия и США каждый день или раз в два дня проводят контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта, а также по ряду других тем. Он рассказал, что прямые контакты идут, в частности, со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.