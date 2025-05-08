Ушаков: Россия и США движутся к встрече президентов

Ранее Ушаков сообщал, что Россия и США каждый день или раз в два дня проводят контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта, а также по ряду других тем. Он рассказал, что прямые контакты идут, в частности, со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.