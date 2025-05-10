Трамп может объявить о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп объявит о признании США Палестины во время саммита в Саудовской Аравии, заявил The Media Line дипломатический источник одной из стран Персидского залива.
Собеседник агентства сказал, что Трамп также объявит о создании палестинского государства «без присутствия «Хамаса». Он добавил, что этот шаг «изменит баланс сил на Ближнем Востоке» и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключен мир между Израилем и четырьмя арабскими странами. На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от пошлин США, заявил источник.
5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ. В документе арабские государства призвали Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, участники саммита осудили любые попытки насильственного переселения палестинцев с их территорий, подчеркнув недопустимость подобных действий. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном признании государства Палестина в июне.