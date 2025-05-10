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Трамп может объявить о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявит о признании США Палестины во время саммита в Саудовской Аравии, заявил The Media Line дипломатический источник одной из стран Персидского залива.

Собеседник агентства сказал, что Трамп также объявит о создании палестинского государства «без присутствия «Хамаса». Он добавил, что этот шаг «изменит баланс сил на Ближнем Востоке» и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключен мир между Израилем и четырьмя арабскими странами. На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от пошлин США, заявил источник.

5 марта Лига арабских государств (ЛАГ) подтвердила право на создание государства Палестина. Соответствующая декларация была принята по итогам чрезвычайного саммита стран ЛАГ. В документе арабские государства призвали Израиль прекратить агрессию на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, участники саммита осудили любые попытки насильственного переселения палестинцев с их территорий, подчеркнув недопустимость подобных действий. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном признании государства Палестина в июне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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