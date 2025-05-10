Трамп может объявить о признании Палестины на саммите в Саудовской Аравии

Собеседник агентства сказал, что Трамп также объявит о создании палестинского государства «без присутствия «Хамаса». Он добавил, что этот шаг «изменит баланс сил на Ближнем Востоке» и больше государств присоединятся к Авраамским соглашениям, в рамках которых был заключен мир между Израилем и четырьмя арабскими странами. На саммите ожидается и подписание экономических соглашений, а страны Персидского залива могут освободить от пошлин США, заявил источник.