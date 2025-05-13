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Трамп и наследный принц Саудовской Аравии подписали соглашение о партнерстве

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Мухаммед бен Салман подписали межправительственное соглашение о стратегическом экономическом партнерстве. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение включает в себя сотрудничество в области энергетики, горнодобывающей промышленности и обороны.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента в январе. С 13 по 16 мая американский лидер посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

The Media Line со ссылкой на дипломатический источник одной из стран Персидского залива сообщало, что Трамп может заявить о признании США Палестины на саммите в Саудовской Аравии. Собеседник агентства указал, что президент США также объявит о создании палестинского государства без присутствия радикальной группировки «Хамас».

9 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не собирается встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита на Ближний Восток. 12 мая американский лидер допустил приезд в Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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