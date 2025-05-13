Трамп и наследный принц Саудовской Аравии подписали соглашение о партнерстве

The Media Line со ссылкой на дипломатический источник одной из стран Персидского залива сообщало, что Трамп может заявить о признании США Палестины на саммите в Саудовской Аравии. Собеседник агентства указал, что президент США также объявит о создании палестинского государства без присутствия радикальной группировки «Хамас».