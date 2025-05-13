Трамп и наследный принц Саудовской Аравии подписали соглашение о партнерстве
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Мухаммед бен Салман подписали межправительственное соглашение о стратегическом экономическом партнерстве. Об этом сообщает Reuters.
Соглашение включает в себя сотрудничество в области энергетики, горнодобывающей промышленности и обороны.
13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента в январе. С 13 по 16 мая американский лидер посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.
The Media Line со ссылкой на дипломатический источник одной из стран Персидского залива сообщало, что Трамп может заявить о признании США Палестины на саммите в Саудовской Аравии. Собеседник агентства указал, что президент США также объявит о создании палестинского государства без присутствия радикальной группировки «Хамас».
9 мая пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не собирается встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе своего визита на Ближний Восток. 12 мая американский лидер допустил приезд в Стамбул 15 мая во время встречи делегаций России и Украины.