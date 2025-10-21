Трамп заявил о желании союзников по Ближнему Востоку «разобраться с "Хамасом"»
Президент США Дональд Трамп заявил, что союзники страны по Ближнему Востоку сообщили ему о намерении ввести войска в Газу и «разобраться» с палестинской группировкой «Хамас».
«Многие из наших теперь великих союзников на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах прямо и с огромным энтузиазмом сообщили мне, что готовы, по моему запросу, войти в Газу крупными силами и “разобраться с "Хамасом", если они продолжат вести себя плохо, нарушая свои договоренности с нами. Такой любви и единства в отношении Ближнего Востока не было тысячу лет! Это прекрасное зрелище», – написал Трамп в соцсети TruthSocial.
Американский лидер отметил, что пока не просил их об этом, потому что «все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно».
«Если нет – конец "Хамаса" будет быстрым, яростным и беспощадным! Я хочу поблагодарить все страны, которые предложили помощь. Также хочу выразить особую благодарность великой и могущественной Индонезии и её прекрасному лидеру за всю поддержку, оказанную Ближнему Востоку и США», – добавил Трамп.
13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.
Утром 19 октября стало известно о нарушении перемирия. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN. В тот же день Израиль объявил о возобновлении соблюдения режима прекращения огня.