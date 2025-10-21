NYT: Трамп посоветовал Зеленскому уступить территории России

По словам источника, Трамп заявил, что «передача части территорий» могла бы урегулировать украинский кризис. При этом после встречи с Зеленским Трамп понял, что тот не готов уступать, отметил собеседник газеты. Чиновник также отметил, что переговоры президентов не были благоприятны для Украины, но их неблагоприятность была на меньшем уровне, чем после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в августе.