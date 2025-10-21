NYT: Трамп посоветовал Зеленскому уступить территории России
Президент США Дональд Трамп в ходе последней встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки в конфликте с Россией, чтобы завершить его, сообщила газета New York Times со ссылкой на европейского чиновника.
По словам источника, Трамп заявил, что «передача части территорий» могла бы урегулировать украинский кризис. При этом после встречи с Зеленским Трамп понял, что тот не готов уступать, отметил собеседник газеты. Чиновник также отметил, что переговоры президентов не были благоприятны для Украины, но их неблагоприятность была на меньшем уровне, чем после встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в августе.
The Wall Street Journal писала о словах Трампа в адрес Зеленского, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Издание отметило со ссылкой на официальные лица США, Европы и Украины, что Трамп вел себя во время встречи резко с Зеленским и временами выражал разочарование. В какой-то момент он отказался смотреть на предоставленные Киевом карты поля боя.
20 октября Reuters сообщал, что на переговорах Трамп сначала настаивал на уступках Украины в территориальном вопросе, но Зеленский отказался от этого предложения.