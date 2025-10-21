Республиканцы в США хотят ввести жесткие санкции против России

20 октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено. По его словам, инициатива остается важным инструментом давления на Москву, однако конгресс пока не будет продвигать документ.