Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Республиканцы в США хотят ввести жесткие санкции против России

Ведомости

Республиканцы в конгрессе США рассматривают введение жестких санкций против России, однако это сложно осуществить во время шатдауна, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

«Могу сказать, что среди республиканцев в палате и сенате есть большой аппетит к введению жестких санкций против России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Соединенные Штаты, по его словам, стараются оказать давление на Москву для поиска дипломатического решения конфликта России и Украины. Джонсон подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп «старается всеми способами» этого достичь, поэтому и республиканцы конгресса готовы применить любые инструменты давления.

20 октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено. По его словам, инициатива остается важным инструментом давления на Москву, однако конгресс пока не будет продвигать документ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте