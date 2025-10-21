Республиканцы в США хотят ввести жесткие санкции против России
Республиканцы в конгрессе США рассматривают введение жестких санкций против России, однако это сложно осуществить во время шатдауна, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
«Могу сказать, что среди республиканцев в палате и сенате есть большой аппетит к введению жестких санкций против России», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Соединенные Штаты, по его словам, стараются оказать давление на Москву для поиска дипломатического решения конфликта России и Украины. Джонсон подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп «старается всеми способами» этого достичь, поэтому и республиканцы конгресса готовы применить любые инструменты давления.
20 октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о введении новых санкций против России временно приостановлено. По его словам, инициатива остается важным инструментом давления на Москву, однако конгресс пока не будет продвигать документ.