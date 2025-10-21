В Газу поступает лишь треть необходимого продовольствия
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) заявила, что объемы поставок продовольствия в сектор Газа увеличились после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», однако они все еще далеки от необходимых 2000 т в сутки. Об этом сообщила представитель ВПП Абир Этефа, передает Reuters.
По ее словам, в анклав ежедневно поступает около 750 т продовольствия – лишь треть требуемого объема для обеспечения жителей Газы.
Сейчас, отметила представитель агентства, из контролируемых Израилем КПП работают только два – Керем-Шалом на юге и Кисуфим в центре. При этом ни один из них не ведет к северной части анклава, где гуманитарная ситуация остается наиболее тяжелой.
План по прекращению огня, предложенный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает полное возобновление гуманитарных поставок. Израильская сторона подтвердила, что помощь продолжает поступать через Керем-Шалом и другие переходы, не уточнив, какие именно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что пограничный переход Рафах с Египтом останется закрытым до тех пор, пока «Хамас» не передаст тела погибших заложников.
По словам Этефы, доставленных продуктов достаточно, чтобы прокормить около 500 000 человек в течение двух недель, однако многие жители Газы вынуждены хранить часть продовольствия на случай возобновления боевых действий. «Они не знают, как долго продлится режим прекращения огня и что будет дальше», – отметила она.
19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на атаку «Хамаса» против израильских сил. Позднее стало известно что ЦАХАЛ начала новую серию ударов по объектам «Хамаса». Тогда Израиль приостановил гуманитарную помощь в анклав Газа.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.