Главная / Политика /

Осьмаков покинул пост замминистра промышленности и торговли

Ведомости

Василий Осьмаков освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, сообщается в распоряжении главы правительства России Михаила Мишустина.

Осьмаков покинул должность в связи с переходом на другую работу.

16 октября «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник, что Осьмаков займет должность замминистра обороны, на которой сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина.

Фомин был заместителем министра обороны с 2017 г., он входил в переговорные группы по Украине в 2022 и 2025 г.

