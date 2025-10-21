Осьмаков покинул пост замминистра промышленности и торговли
Василий Осьмаков освобожден от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ, сообщается в распоряжении главы правительства России Михаила Мишустина.
Осьмаков покинул должность в связи с переходом на другую работу.
16 октября «Ведомости» сообщали со ссылкой на источник, что Осьмаков займет должность замминистра обороны, на которой сменит 66-летнего генерал-полковника Александра Фомина.
Фомин был заместителем министра обороны с 2017 г., он входил в переговорные группы по Украине в 2022 и 2025 г.