Политика

Президент Финляндии допустил отмену санкций против России после прекращения огня

Ведомости

Антироссийские санкции могут начать постепенно снимать в случае прекращения огня на Украине и вывода российских войск, заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает The Times.

По его словам, возможный план урегулирования должен включать меры по укреплению доверия и достижению устойчивого прекращения боевых действий, а территориальные вопросы и конкретные шаги по отводу войск следует обсуждать уже на следующем этапе.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Но если мы начнем с прекращения огня, а затем рассмотрим возможность поэтапного снятия санкций как платы за прекращение Россией боевых действий и вывод войск, тогда я вижу в этом шанс», – отметил Стубб.

Президент подчеркнул, что речь не идет о немедленной или полной отмене ограничений, однако постепенный подход, по его мнению, мог бы способствовать продвижению мирного процесса.

Ранее стало известно, что европейские государства совместно с Украиной разрабатывают проект мирного соглашения из 12 пунктов, который предполагает прекращение боевых действий с Россией на текущих линиях фронта.

По данным Bloomberg, за выполнением соглашения будет следить специальная комиссия по установлению мира под председательством президента США Дональда Трампа.

