Великобритания направила военных в Израиль для участия в контроле перемирия
Британские военные направлены в Израиль для участия в многонациональной миссии, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает The Times. Развертывание произошло по запросу Соединенных Штатов.
По данным министерства обороны Великобритании, несколько британских офицеров присоединились к возглавляемому США Центру военно-гражданской координации, расположенному в Израиле. Среди них – двухзвездный генерал, назначенный заместителем американского командира. Центр занимается вопросами логистики, гуманитарных поставок и обеспечения стабильности в постконфликтный период.
Ожидается, что британские военные также помогут в организации доставки гуманитарной помощи, которая поступает в Газу с серьезными задержками из-за ограничений на пересечение границы.
Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом, создает «возможность для долгосрочного мира». Он отметил, что британские военные обладают «опытом и компетенцией», необходимыми для мониторинга прекращения огня и стабилизации ситуации в регионе.
Решение о направлении войск было принято спустя неделю после того, как глава британского МИДа Иветт Купер заявила, что Лондон «не планирует» присоединяться к международным силам.
13 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.