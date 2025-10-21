«Хамас» передаст МККК тела еще двух израильских заложников
Вечером 21 октября палестинская группировка «Хамас» передаст Международному комитету Красного Креста (МККК) тела еще двух израильских заложников. Об этом сообщил Telegram-канал военного крыла «Хамаса» группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».
В сообщении говорится, что группировка передаст тела примерно в 21:00 по местному времени (совпадает с мск). Данные о месте передачи, а также имена пленников не раскрываются.
The Guardian 20 октября писало о намерении «Хамаса» передать останки заложника, которые нашли в секторе Газа накануне.
Издание напомнило, что возвращение тел погибших израильтян является частью соглашения, которое ранее позволило достичь прекращения огня. На данный момент возвращены останки 28 заложников, но тела еще 16 человек остаются в Газе, что вызывает возмущение в Израиле.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.