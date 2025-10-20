«Хамас» передаст Израилю останки еще одного заложника
Палестинская группировка «Хамас» заявила, что 20 октября в 17:00 по Гринвичу (20:00 мск) передаст останки заложника, найденные днем ранее в секторе Газа. Об этом сообщает The Guardian.
Издание напоминает, что возвращение тел погибших израильтян является частью соглашения, которое ранее позволило достичь прекращения огня. На данный момент возвращены останки 28 заложников, однако тела еще 16 человек остаются в Газе, что вызывает возмущение в Израиле.
Отмечается, что представители «Хамас» сталкиваются с трудностями при поиске всех погибших. При этом израильское правительство считает, что группировка не предпринимает достаточных усилий.
«Хамас», в свою очередь, утверждает, что процесс передачи тел осложнен масштабными разрушениями, вызванными войной, а также военным контролем Израиля над частью территории сектора Газа.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
О нарушении перемирия между Израилем и «Хамасом» стало известно утром 19 октября. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибли не менее 44 человек, сообщал CNN.
В тот же день Израиль объявил о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.