Перемирие в секторе Газа оказалось на грани срыва«Хамас» и Израиль обвиняют друг друга в нанесении ударов
Перемирие в секторе Газа оказалось под угрозой, Израиль и «Хамас» обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и нанесении ударов. Об этом пишет Bloomberg.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хамас» напал на их войска за пределами ключевой демаркационной линии. На это официальный представитель группировки Иззат аль-Ришек заявил, что Израиль сам нарушает соглашение и использует выдуманные предлоги для оправдания атак. Свои действия «Хамас» оправдал, назвав их усилиями по поддержанию порядка в районах Газы, и заявил, что по-прежнему придерживается договоренностей по прекращению огня.
По данным израильского чиновника, на следующей неделе американская делегация намерена посетить сектор Газа. Вице-президента США Джей Ди Вэнса будет сопровождать спецпосланник президента Стив Уиткофф. Согласно данным агентства, это подчеркивает серьезность намерений Соединенных Штатов в вопросе соблюдения перемирия сторонами соглашения. При этом посольство США в Иерусалиме пока не подтвердило информацию о визите.
Кроме того, израильская сторона отложила открытие контрольно-пропускного пункта «Рафах» на южной границе Газы с Египтом, которое входило в условия плана президента США Дональда Трампа. Несмотря на то что количество гуманитарной помощи через израильскую границу было увеличено, по словам палестинской стороны, этого недостаточно для 2 млн жителей Газы.
19 октября газета Times of Israel сообщала, что ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа в ответ на атаку «Хамаса». Тогда же министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должна возобновить боевые действия в секторе Газа.
13 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. На этой неделе лидеры США, Египта, Катара и Турции также подписали договор о прекращении войны в Газе. Трамп заявил, что документ стал результатом «крупнейшей и самой сложной» дипломатической работы и «воплощением идеи мира на Ближнем Востоке».
В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт в секторе Газа будет продолжаться до тех пор, пока не будет создано палестинское государство.