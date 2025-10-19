Израиль заявил о возвращении к соблюдению перемирия в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после того, как ранее в воскресенье нанесла серию ударов по территории анклава. Эти действия, как утверждает израильская сторона, стали ответом на атаки со стороны «Хамаса».
С таким заявлением ЦАХАЛ выступил после того, как перемирие, вступившее в силу 10 октября, оказалось на грани срыва: в течение дня Израиль и «Хамас» обменивались взаимными обвинениями в нарушении условий сделки.
Эскалация началась утром в воскресенье. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.
В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибло не менее 44 человек, сообщал CNN. Представители «Хамаса», в свою очередь, заявили, что не осведомлены о каких-либо столкновениях в Рафахе и остаются приверженными соглашению о перемирии.
На фоне обострения ситуации администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Израиль, добившись решения возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу уже в понедельник, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в X. Ранее Израиль приостановил поток грузовых автомобилей через пункты пропуска, заявив, что это является ответной мерой на действия «Хамаса».
Это решение было быстро пересмотрено. Как сообщил Axios со ссылкой на израильских официальных лиц, пересмотр позиции произошел после давления со стороны администрации Трампа. При этом противники такого решения в правительстве Израиля, такие как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, уже назвали возобновление помощи «постыдным отступлением», указывает телеканал.
Несмотря на возобновление соблюдения перемирия, ключевой пункт пропуска – Рафах на границе с Египтом – остается закрытым. Его открытие Израиль связывает с полным выполнением «Хамасом» своих обязательств по возвращению тел погибших заложников. На данный момент возвращены останки 12 из 28 израильтян, чьи тела должны были быть переданы в соответствии с соглашением.