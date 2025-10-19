Газета
Главная / Политика /

Израиль заявил о возвращении к соблюдению перемирия в Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа после того, как ранее в воскресенье нанесла серию ударов по территории анклава. Эти действия, как утверждает израильская сторона, стали ответом на атаки со стороны «Хамаса».

С таким заявлением ЦАХАЛ выступил после того, как перемирие, вступившее в силу 10 октября, оказалось на грани срыва: в течение дня Израиль и «Хамас» обменивались взаимными обвинениями в нарушении условий сделки.

Эскалация началась утром в воскресенье. Израильские военные сообщили, что боевики «Хамаса» обстреляли их подразделения в районе Рафаха из противотанковых ракет и стрелкового оружия. В результате этого инцидента, по данным ЦАХАЛ, погибли два солдата – первые потери израильской армии с момента начала перемирия.

Перемирие в секторе Газа оказалось на грани срыва

Политика / Международные новости

В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибло не менее 44 человек, сообщал CNN. Представители «Хамаса», в свою очередь, заявили, что не осведомлены о каких-либо столкновениях в Рафахе и остаются приверженными соглашению о перемирии.

На фоне обострения ситуации администрация президента США Дональда Трампа оказала давление на Израиль, добившись решения возобновить поставки гуманитарной помощи в Газу уже в понедельник, сообщил журналист издания Axios Барак Равид в X. Ранее Израиль приостановил поток грузовых автомобилей через пункты пропуска, заявив, что это является ответной мерой на действия «Хамаса».

Армия Израиля начала наносить удары по Газе

Политика / Международные новости

Это решение было быстро пересмотрено. Как сообщил Axios со ссылкой на израильских официальных лиц, пересмотр позиции произошел после давления со стороны администрации Трампа. При этом противники такого решения в правительстве Израиля, такие как министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, уже назвали возобновление помощи «постыдным отступлением», указывает телеканал.

Несмотря на возобновление соблюдения перемирия, ключевой пункт пропуска – Рафах на границе с Египтом – остается закрытым. Его открытие Израиль связывает с полным выполнением «Хамасом» своих обязательств по возвращению тел погибших заложников. На данный момент возвращены останки 12 из 28 израильтян, чьи тела должны были быть переданы в соответствии с соглашением.

