Израиль заявил о возвращении к соблюдению перемирия в Газе

В ответ ВВС Израиля нанесли «серию мощных ударов» по десяткам целей «Хамаса» в Газе. По данным палестинских медицинских источников, в результате этих авиаударов погибло не менее 44 человек, сообщал CNN. Представители «Хамаса», в свою очередь, заявили, что не осведомлены о каких-либо столкновениях в Рафахе и остаются приверженными соглашению о перемирии.