Армия Израиля начала наносить удары по Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам «Хамаса» на юге сектора Газа, сообщила газета The Jerusalem Post.
Решение было принято как ответ на нарушение со стороны «Хамаса» соглашения о прекращении огня, сообщила израильская сторона.
Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что боевики «Хамаса» выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не исключает дополнительных ударов по сектору Газа.
19 октября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должна возобновить боевые действия в секторе Газа.