Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия Израиля начала наносить удары по Газе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию ударов по объектам «Хамаса» на юге сектора Газа, сообщила газета The Jerusalem Post.

Решение было принято как ответ на нарушение со стороны «Хамаса» соглашения о прекращении огня, сообщила израильская сторона.

Пресс-служба ЦАХАЛ писала в соцсети Х, что боевики «Хамаса» выпустили противотанковую ракету и открыли огонь из огнестрельного оружия по израильским войскам в районе Рафаха на юге сектора Газа. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не исключает дополнительных ударов по сектору Газа.

19 октября министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в обращении к премьер-министру Биньямину Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должна возобновить боевые действия в секторе Газа.

Читайте также:Перемирие в секторе Газа оказалось на грани срыва
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её