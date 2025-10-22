Газета
Политика

Дмитриев опроверг остановку подготовки встречи Путина и Трампа

Ведомости

Подготовка мирного саммита президентов РФ и США продолжается. Об этом объявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы предстоящей встречи. Подготовка продолжается», – написал он в X.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп сообщил, что окончательное решение о встрече с Путиным еще не принято. Вашингтон сообщит о своем решении в ближайшие два дня.

21 октября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что саммит Путина и Трампа в Будапеште оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Один из собеседников предположил, что Москва не изменила свою позицию по прекращению огня и не собирается останавливаться на нынешней линии фронта.

После этого Трамп сообщил, что завершение российско-украинского конфликта «на подходе». 

