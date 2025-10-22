Вашингтон предложил энергокомпаниям доступ к оружейному плутонию
США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию для его использования в качестве топлива для современных реакторов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ министерства энергетики США.
Как пишет издание, 21 октября американское минэнерго опубликовало заявку, позволяющую компаниям в сфере ядерной энергетики получить доступ до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны.
Согласно данным FT, предполагается, что компании займутся переработкой этих ядерных отходов в топливо для современных реакторов. Этот шаг, как отмечается, представляет собой попытку ослабить доминирующее положение России в цепочках поставок урана.
Подача заявок ожидается как минимум от двух компаний: производителя реакторов на ядерных отходах Oklo Inc. и Newcleo, разрабатывающей передовые модульные реакторы.
8 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сохранение обязательств России по соглашению с США об утилизации плутония в современных условиях стало неприемлемым. По его словам, в сложившейся ситуации «естественным образом напрашивается завершение процесса прекращения сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения».
Соглашение между Россией и США было подписано в 2000 г. и ратифицировано в 2011 г. Согласно его условиям, обе стороны обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, который был признан излишним для военных и оборонных программ.