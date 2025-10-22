Трамп получил премию «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона

Среди достижений Трампа отмечены посредничество в заключении соглашений Авраама, нормализацию экономических отношений между Сербией и Косовом, преодоление противостояния в Персидском заливе, переговоры между Таиландом и Камбоджей, Руандой и республикой Конго, в Индии и Пакистане, Армении и Азербайджане. Также в перечень включены усилия американского президента в решении конфликта между Россией и Украиной.