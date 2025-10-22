Трамп получил премию «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона
Президент США Дональд Трамп стал почетным лауреатом премии «Архитектор мира» от фонда Ричарда Никсона, сообщила пресс-служба фонда в социальной сети Х. Статуэтка, выполненная в виде фигуры Никсона, была вручена 21 октября в Овальном кабинете.
Трампа наградили за политику «Америка прежде всего», а также за проведение мирной внешней политики.
«Получив награду "Архитектор мира", он [Трамп] присоединится к пантеону миротворцев, которые воплощали в жизнь принципы, определявшие видение президента Никсона о более спокойном мире», – заявил председатель совета директоров Фонда Никсона посол Роберт К. О’Брайен.
Среди достижений Трампа отмечены посредничество в заключении соглашений Авраама, нормализацию экономических отношений между Сербией и Косовом, преодоление противостояния в Персидском заливе, переговоры между Таиландом и Камбоджей, Руандой и республикой Конго, в Индии и Пакистане, Армении и Азербайджане. Также в перечень включены усилия американского президента в решении конфликта между Россией и Украиной.
Премия «Архитектор мира» учреждена в 1995 г., вскоре после смерти 37-го президента США Ричарда Никсона. Награду получали экс-президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, бывший советник по нацбезопасности Генри Киссинджер и другие.
10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».