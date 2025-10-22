Газета
Главная / Политика /

Президент Казахстана Токаев посетит Россию 12 ноября

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен посетить Россию с государственным визитом 12 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства республики в РФ.

В посольстве отметили, что 22 октября исполняется 33 года с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Обращается внимание, что успешное взаимодействие двух стран – следствие дружеских отношений между их лидерами.

«Свидетельством тому – прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», – говорится в сообщении.

14 октября Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Президенты обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита Токаева в Россию.

