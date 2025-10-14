Путин и Токаев обсудили подготовку визита лидера Казахстана в Россию

Это не первое общение лидеров за последний месяц. Так, 10 октября Путин, находясь с визитом в Душанбе, провел отдельную встречу с Токаевым. Кроме того, лидеры России и Казахстана разговаривали по телефону 7 октября, когда Токаев поздравил российского президента с 73-летием и отметил его вклад в развитие межгосударственного партнерства и добрососедских отношений между Москвой и Астаной. Тогда стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества, уделив внимание выполнению договоренностей, достигнутых до этого на высшем уровне.