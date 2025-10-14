Газета
Политика

Путин и Токаев обсудили подготовку визита лидера Казахстана в Россию

Ведомости

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

Собеседники обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в контексте подготовки предстоящего государственного визита Токаева в Россию.

В Кремле отметили, что подтверждено стремление к дальнейшему укреплению российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, а также к последовательной реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Это не первое общение лидеров за последний месяц. Так, 10 октября Путин, находясь с визитом в Душанбе, провел отдельную встречу с Токаевым. Кроме того, лидеры России и Казахстана разговаривали по телефону 7 октября, когда Токаев поздравил российского президента с 73-летием и отметил его вклад в развитие межгосударственного партнерства и добрососедских отношений между Москвой и Астаной. Тогда стороны также обсудили актуальные вопросы сотрудничества, уделив внимание выполнению договоренностей, достигнутых до этого на высшем уровне.

