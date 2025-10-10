Газета
Главная / Политика /

Путин в Душанбе встретился с президентом Казахстана

Ведомости

Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Душанбе, провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. 9 октября он провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном, встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и выступил на саммите «Россия – Центральная Азия».

10 октября российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Путин поблагодарил таджикскую сторону за организацию мероприятий и отметил, что содружеству удалось сохранить площадку не только для общения, но и создать общий рынок и гуманитарное пространство. Он сообщил, что в 2024 г. товарооборот России со странами СНГ вырос на 7% и достиг $112 млрд, при этом почти все взаиморасчеты ведутся в национальных валютах.

Он также заявил о поддержке инициатив по внедрению новых механизмов взаимодействия в рамках Содружества и отметил важность процессов импортозамещения.

Также Путин пригласил коллег по СНГ на традиционную встречу в Санкт-Петербург перед Новым годом.

