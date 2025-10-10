Путин в Душанбе встретился с президентом Казахстана

10 октября российский лидер принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Путин поблагодарил таджикскую сторону за организацию мероприятий и отметил, что содружеству удалось сохранить площадку не только для общения, но и создать общий рынок и гуманитарное пространство. Он сообщил, что в 2024 г. товарооборот России со странами СНГ вырос на 7% и достиг $112 млрд, при этом почти все взаиморасчеты ведутся в национальных валютах.