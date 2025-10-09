Путин заявил о намерении РФ укреплять партнерство со странами Центральной Азии

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с государственным визитом. В его программе – участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Также прошел ряд международных встреч. Визит российского лидера продлится до 10 октября, по итогам поездки запланирован пресс-подход.