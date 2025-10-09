Путин заявил о намерении РФ укреплять партнерство со странами Центральной Азии
Российская сторона настроена в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство и союзничество с государствами Центральной Азии. В частности, углублять политические, экономические и гуманитарные связи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания саммита «Россия – Центральная Азия», передает Кремль.
9 октября в столице Таджикистана начал работу саммит «Центральная Азия – Россия». Как уточнили в Кремле, лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана обсудят вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с государственным визитом. В его программе – участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Также прошел ряд международных встреч. Визит российского лидера продлится до 10 октября, по итогам поездки запланирован пресс-подход.
9 октября Путин провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. По итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.