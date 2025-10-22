Канада отменила контракт на поставку Киеву 25 бронемашин LAV
Канада официально отменила контракт на передачу Украине 25 восстановленных бронетранспортеров LAV. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Дэвид Макгинти, передает телеканал CBC News.
В 2023 г. канадское правительство передало компании Armatec Survivability 25 бронемашин для восстановления с последующей отправкой Киеву.
«Контракт на поставку Украине восстановленных бронемашин LAV официально отменен», – сообщил телеканал со ссылкой на заявление минобороны.
Макгинти отказался раскрывать детали решения, сославшись на конфиденциальность. Представители компании Armatec также не комментируют причины отмены, ссылаясь на обязательства по соблюдению коммерческой тайны.
15 октября Bloomberg писал, что Великобритания и Канада намерены подключиться к плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». По данным агентства, в британской юрисдикции заморожены активы России на сумму около $33 млрд, при этом объем российских средств, заблокированных в Канаде, не уточнялся.