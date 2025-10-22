Канада отменила контракт на поставку Киеву 25 бронемашин LAV

15 октября Bloomberg писал, что Великобритания и Канада намерены подключиться к плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного кредита». По данным агентства, в британской юрисдикции заморожены активы России на сумму около $33 млрд, при этом объем российских средств, заблокированных в Канаде, не уточнялся.