Bloomberg: Британия и Канада присоединятся к плану ЕС по изъятию активов РФ
Великобритания и Канада намерены начать участвовать в реализации плана Евросоюза по передаче Киеву замороженных российских активов в качестве «репарационного кредита», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.
По словам собеседников издания, европейские страны на следующей неделе могут достичь компромисса в вопросе механизма изъятия активов. Авторы материала уточнили, что власти Великобритании уже заморозили активы РФ в размере $33 млрд. При этом неизвестно, какая сумма может находиться в юрисдикции Канады.
Чиновники Евросоюза надеются, что смогут передать денежные средства Украине к апрелю 2026 г., пишет Bloomberg.
8 октября Financial Times писала, что Евросоюз усиливает давление на Бельгию, требуя разрешить использование замороженных российских активов на сумму около 140 млрд евро для предоставления Украине «репарационного кредита». Согласно плану, Киев вернет средства только в случае получения репараций от России. Первые выплаты запланированы на II квартал 2026 г.
10 октября в Еврокомиссии подтвердили дискуссии по этому вопросу. Там объяснили, что в ближайшее время будут проведены консультации со странами «большой семерки» (G7).