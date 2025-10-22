Politico: внутренние кризисы Макрона сделали его «занудой»

Дипломаты, с которыми поговорила Politico, отмечают, что президент Франции сосредоточился на вопросах внутренней повестки и стал гораздо осторожнее в своих предложениях, опасаясь негативной реакции французского общества. «Макрона поглотили внутренние проблемы. Он больше не тот европейский лидер, которого мы знали», – заявил один из представителей ЕС.