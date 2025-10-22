Politico: внутренние кризисы Макрона сделали его «занудой»
Французский президент Эммануэль Макрон, некогда считавшийся главным вдохновителем Европейского союза (ЕС), постепенно утратил этот статус и превратился в «зануду, который портит веселье». Об этом пишет Politico, ссылаясь на беседы с дипломатами и чиновниками ЕС.
По данным газеты, внутренние политические трудности во Франции – частая смена правительств, кризис доверия и падение популярности Макрона – ослабили влияние Парижа в Брюсселе и подорвали его способность продвигать общеевропейские инициативы.
Дипломаты, с которыми поговорила Politico, отмечают, что президент Франции сосредоточился на вопросах внутренней повестки и стал гораздо осторожнее в своих предложениях, опасаясь негативной реакции французского общества. «Макрона поглотили внутренние проблемы. Он больше не тот европейский лидер, которого мы знали», – заявил один из представителей ЕС.
Издание отмечает, что из-за постоянных политических кризисов Франция теряет способность эффективно влиять на решения Евросоюза. Даже когда Макрон пытается продвигать реформы, его инициативы все чаще воспринимаются как попытки «контролировать процесс», а не вдохновлять союзников.
Как пишет Politico, к концу своего срока президент Франции все еще мечтает оставить след в истории Европы, однако его влияние в Брюсселе заметно ослабло, а собственный проевропейский проект фактически зашел в тупик.