В столице Перу объявили чрезвычайное положение из-за насилия на протестах

Президент Перу Хосе Хери объявил в Лиме чрезвычайное положение на фоне массовых беспорядков, сообщает Associated Press.

В телевизионном обращении глава государства сообщил, что режим будет действовать в течение 30 дней. Власти рассматривают возможность привлечения вооруженных сил для поддержки полиции, а также введение временных ограничений на свободу собраний и передвижения.

«Войны выигрываются действиями, а не словами», – заявил Хери, подчеркнув, что правительство намерено перейти «от обороны к нападению» в борьбе с преступностью.

До этого в Лиме прошли массовые акции с требованием отставки президента. Протесты переросли в столкновения с полицией, в результате которых погиб один человек и около 100 получили ранения, включая полицейских и журналистов.

Хери занял пост президента 10 октября после импичмента бывшего главы государства Дины Болуарте. 14 октября в МИД России заявили, что рассматривают смену власти в Перу как внутреннее дело страны, и пожелали успехов новому руководству. В ведомстве подчеркнули, что Москва выступает за свободный от внешнего влияния характер двусторонних связей.

