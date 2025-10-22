Разведслужбы стран Европы стремятся к совместной работе из-за политики Трампа

По данным издания, в 2024 г. столицы многих государств внедрили сотрудников разведки в свои представительства в Брюсселе. Внутреннее разведывательное подразделение Евросоюза стало инструктировать высокопоставленных чиновников. Блок также размышляет о наращивании полномочий, подобных ЦРУ, что, как отмечает Politico, «долгое время считалось немыслимым».