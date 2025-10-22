Разведслужбы стран Европы стремятся к совместной работе из-за политики Трампа
Стремление к более глубокому сотрудничеству в области разведки резко усилилось после прекращения администрацией президента США Дональда Трампа обмена данными с Украиной в марте 2024 г., пишет Politico.
По данным издания, в 2024 г. столицы многих государств внедрили сотрудников разведки в свои представительства в Брюсселе. Внутреннее разведывательное подразделение Евросоюза стало инструктировать высокопоставленных чиновников. Блок также размышляет о наращивании полномочий, подобных ЦРУ, что, как отмечает Politico, «долгое время считалось немыслимым».
Отмечается также, что европейские разведывательные службы стали внимательнее пересматривать порядок обмена информацией с США. 18 октября голландские военные и гражданские разведывательные службы сообщили газете De Volkskrant, что прекратили делиться определенной информацией со своими американскими коллегами, сославшись на политическое вмешательство и проблемы с правами человека.
2 октября The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на источники, что Вашингтон предоставит Киеву разведданные для ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. Издание писало, что в администрации Трампа обсуждают возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России».
21 октября WSJ писала, что Трамп заявил своему президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время.