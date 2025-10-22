Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США не будут устанавливать срок для разоружения «Хамас» в рамках сделки

Ведомости

Вашингтон не намерен устанавливать крайний срок для разоружения движения «Хамас» в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль, передает AFP.

По словам Вэнса, США сосредоточены на обеспечении устойчивости перемирия и подготовке к послевоенному восстановлению региона. Он подчеркнул, что сделка, поддержанная Вашингтоном, требует постоянного контроля и взаимодействия с израильской стороной.

«То, что мы увидели за последнюю неделю, вселяет в меня большой оптимизм: режим прекращения огня будет соблюдаться. Это потребует постоянных усилий и надзора», – сказал Вэнс на пресс-конференции в Кирьят-Гате, где действует миссия под руководством США (цитата по The Guardian).

Визит Вэнса в Израиль проходит накануне его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, напоминает издание. Целью поездки заручиться поддержкой Израиля для реализации американского плана по стабилизации ситуации в Газе.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что союзники страны по Ближнему Востоку сообщили ему о намерении ввести войска в Газу и «разобраться» с «Хамас». Американский лидер отметил, что пока не просил их об этом, потому что «все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно».

13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её