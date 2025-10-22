США не будут устанавливать срок для разоружения «Хамас» в рамках сделки

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что союзники страны по Ближнему Востоку сообщили ему о намерении ввести войска в Газу и «разобраться» с «Хамас». Американский лидер отметил, что пока не просил их об этом, потому что «все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно».