США не будут устанавливать срок для разоружения «Хамас» в рамках сделки
Вашингтон не намерен устанавливать крайний срок для разоружения движения «Хамас» в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Израиль, передает AFP.
По словам Вэнса, США сосредоточены на обеспечении устойчивости перемирия и подготовке к послевоенному восстановлению региона. Он подчеркнул, что сделка, поддержанная Вашингтоном, требует постоянного контроля и взаимодействия с израильской стороной.
«То, что мы увидели за последнюю неделю, вселяет в меня большой оптимизм: режим прекращения огня будет соблюдаться. Это потребует постоянных усилий и надзора», – сказал Вэнс на пресс-конференции в Кирьят-Гате, где действует миссия под руководством США (цитата по The Guardian).
Визит Вэнса в Израиль проходит накануне его встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, напоминает издание. Целью поездки заручиться поддержкой Израиля для реализации американского плана по стабилизации ситуации в Газе.
21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что союзники страны по Ближнему Востоку сообщили ему о намерении ввести войска в Газу и «разобраться» с «Хамас». Американский лидер отметил, что пока не просил их об этом, потому что «все еще есть надежда, что "Хамас" поступит правильно».
13 октября глава Вашингтона заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен был отпустить 2000 палестинских заключенных.